Dierenarts beduusd na 'aanslag' op praktijk: "Wie verzint dit?"

De schrik zit er goed in bij de eigenaar van Dierenartspraktijk Wormer, Marinda van Ekris. Vannacht zijn de ruiten ingeslagen van haar pand, het lijkt volgens de dierenarts op een 'doelgerichte actie'. "De dader kwam aanrijden, stopte voor onze deur, sloeg de ruiten in en reed snel weer weg."

"Het voelt bijna als een persoonlijke aanslag", vertelt Marinda precies twaalf uur na het incident aan NH Nieuws. "We hebben allemaal een nauwe band met onze klanten en doen alles met liefde voor de dieren." Door dit gewelddadige gebaar voelt het team zich volgens Marinda 'persoonlijke aangevallen' op hun werkzaamheden.

"Ik vermoed dat het om een boze klant gaat. De dader kwam zo doelgericht aanrijden, het was niet iemand die toevallig langsliep." Dit kon de praktijk constateren met hun eigen camerabeelden.

'Wie verzint dit?'

De dierenarts werd vannacht rond 2.00 uur uit haar bed gebeld door de overburen en was met stomheid geslagen. Het ongeloof is ook de volgende middag nog groot, "waarom doet iemand dit? Wie verzint dit?"

Het liefst zou Van Ekris met de dader in gesprek gaan. Ze doet dan ook een beroep op diens geweten met een bericht op Facebook. "Voor onze rust zou het goed zijn om het gesprek aan te gaan", zegt ze over de oproep. Als het een ontevreden klant is gelooft Marinda dat ze er altijd samen uit kunnen komen, zonder geweld.

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.