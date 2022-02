Dierenarts waarschuwt voor 'giftige' hondenpoep: "Niet opruimen is gevaarlijk!"

Niet-opgeruimde hondenpoep is niet alleen een ergenis van veel wandelaars, het kan ook nog eens gevaarlijk zijn voor andere honden. Daarvoor waarschuwt Zandvoortse dierenarts Chantal van der Mije. Zij ziet de laatste tijd veel honden in haar kliniek met darmklachten, die vermoedelijk ziek zijn geworden via hondenpoep van zieke honden.

De honden die Van der Mije ziet in haar kliniek hebben vaak last van Giardia. Dat is een parasiet die in de darmen gaat zitten. Honden kunnen er diarree of slijmerige en bloedige ontlasting van krijgen. Wanneer je het niet op tijd behandelt, kan een hond uitdrogen. "Niet alleen honden kunnen er ziek van worden, ook andere dieren zoals katten kunnen erg ziek worden. En zelfs jonge kinderen”, zegt Van der Mije.

Genoeg reden voor de dierenarts om aan de bel te trekken. "Ik heb jonge kinderen die vaak in de duinen spelen, ze komen dan altijd wel met poep op hun kleren terug, vervelend maar ook gewoon gevaarlijk!"

Zorgen bij hondenbezitters

Verschillende hondenbezitters in Zandvoort geven wel aan dat zij zich zorgen maken om de niet-opgeruimde drollen. "Mijn hond moet ik altijd tegenhouden, die eet wel eens poep”, vertelt een bezorgde vrouw. Iemand anders wijst naar alle hondenuitlaatservices die in het duingebied actief zijn. "Ze komen met een bus vol honden uit Haarlem en Heemstede en gaan dan hier wandelen, die ruimen de poep niet op hoor!”

Andere baasjes die deze ochtend te vinden waren in het uitlaatgebied gaven aan dat ze de hondenpoep niet opruimen omdat er te weinig prullenbakken zijn. Ze vinden dat ze dan te lang met het zakje poep van hun hond moeten rondlopen door de duinen.