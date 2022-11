Trainer Martin van Ophuizen optimistisch over Oranje: "Maar we hebben wel gif nodig"

"Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken", zegt een optimistische Van Ophuizen ondanks het gelijkspel tegen Ecuador. Veel criticasters vielen zowel over het spel als over het resultaat van Oranje. "Het is een toernooi. In het verleden begonnen we vaak goed en was iedereen enthousiast. In de knock-outfase speelden we dan onze slechtste wedstrijd. Uiteindelijk komt het er op aan dat je moeilijk te kloppen bent en in een knock-outfase is dat doorslaggevend."