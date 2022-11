'Diesel' Matthijs de Ligt staat ter discussie bij Oranje: "Onbesuisd in verdedigen"

"De buurt doet er weinig aan", zegt Nonneman, die wel bijna iedere wedstrijd voor de tv-kijkt. Volendammer Smit vindt het opvallend dat er zo weinig gebeurt. "We hadden hier een grote oranje straat, maar alles is weggewaaid daar. Bij de jeugd leeft het wel, want de Dijk zit straks weer vol. Maar het tentenbouwen met beamers en statafels, dat is niet meer. Het is een raar WK-gevoel. Ik denk dat het nu wel los is, want er wordt nu wel overal over voetbal gepraat."

Nonneman volgt het WK met veel interesse en zag Argentinië en Duitsland allebei verrassend verliezen. "Stel dat Nederland eerste wordt, dan biedt dat perspectief als je kijkt naar de andere poules. Maar je ziet dat je geen enkel land mag onderschatten dit WK."

De Ligt of Timber

"Het positiespel moet beter", zegt Nonneman vooruitkijkend op het treffen met Ecuador. Hij pleit dan ook voor een basisplaats voor Jurriën Timber op de plaats van Matthijs de Ligt. "Ik vond De Ligt kwetsbaar in het verdedigen, erg onbesuisd in momenten. Je mist met hem voetbal aan die kant. De Ligt is daar niet comfortabel aan de bal."

