Invaller Klaassen pikt goaltje mee bij stroeve zege van Oranje op WK in Qatar

Met slechts drie Ajacieden in de basis heeft het Nederlands elftal vanavond de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal gew onnen. Vlak voor tijd maakte Cody Gakpo met een rake kopbal in een moeizaam verlopen wedstrijd de 0-1. Diep in blessuretijd bepaalde Davy Klaassen met zijn tiende treffer voor Oranje de eindstand op 0-2.

De Afrikaans kampioen begon goed aan de wedstrijd en creëerde wat kleine mogelijkheden. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Oranje. Een voorzet van Gakpo ging vlak voor het doel aan Ajacied Steven Bergwijn voorbij. Even later kreeg Frenkie de Jong de kans om de score te openen, maar na een fraaie kapbeweging had hij teveel tijd nodig om te schieten. Vijf minuten voor de pauze schoot Steven Berghuis over.

Niet Ajax-keeper Remko Pasveer of Feyenoorder Justin Bijlow, maar Andries Noppert mocht van bondscoach Louis van Gaal onder de lat plaatsnemen. Voor de dik twee meter lange doelman betekende het zijn debuut in het Nederlands elftal. Slechts één speler speelde eerder zijn eerste interland op een WK-eindronde. Dat overkwam oud-Ajacied Dick Schoenaker op het WK van 1978 in Argeninië.

Nadat het na een kwartier in de tweede helft nog altijd 0-0 was, besloot Van Gaal in te grijpen. Hij haalde oud-AZ-speler Vincent Janssen naar de kant en bracht Memphis Depay binnen de lijnen. De eerste minuten voor Depay in bijna twee maanden, omdat hij door een blessure was uitgeschakeld.

Ondertussen meldde Senegal zich ook weer eens in de buurt van het doel van Oranje. In de 65e minuut redde Noppert op een gevaarlijk schot van Boulaye Dia in de korte hoek. Idrissa Gueye schoot de bal even later recht op de vuisten van Noppert.

Klaassen en Koopmeiners erin

In de slotfase kwamen Ajax-middenvelder Davy Klaassen en voormalig AZ-speler Teun Koopmeiners in het veld. Op een moment dat de wedstrijd op 0-0 dreigde uit te lopen, draaide Frenkie de Jong een voorzet op het hoofd van Cody Gakpo. De aanvaller van PSV klopte in de lucht de uitkomende keeper Edouard Mendy die te laat bij de bal was.

Amper een minuut later had Papa Gueye de 1-1 op de schoen, maar Noppert ging gestrekt naar de linker benedenhoek en stelde daarmee de eerste WK-zege van Oranje veilig. Diep in de blessuretijd maakte Klaassen er zelfs 0-2 van. De Ajacied was heel attent bij een rebound, nadat Depay op de keeper was gestuit. Voor Klaassen zijn tiende doelpunt voor Oranje na 36 interlands.