Zwak Oranje nog niet zeker van volgende ronde na gelijkspel tegen Ecuador

De tweede WK-wedstrijd voor het Nederlands elftal is geëindigd in een gelijkspel. Oranje begon nog goed met een snelle goal van Cody Gakpo op aangeven van Davy Klaassen. In de tweede helft scoorde Enner Valencia 1-1, dat was tevens de eindstand. Door het gelijkspel heeft Oranje zich nog niet geplaatst voor de knock-outfase.