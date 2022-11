Oranjefans in Arena houden moed na gelijkspel: "Laat Brazilië en Argentinië maar komen"

Grote schermen, veel bier en luide muziek. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam stroomde gisteren vol met tienduizenden Oranjesupporters om de WK-wedstrijd tegen Ecuador te kijken. Voorafgaand aan de wedstrijd dansten de supporters in de polonaise met de nodige biertjes in de hand. "Die sfeer hier! Dit haal je niet in de woonkamer, dit kan alleen in de Arena!"