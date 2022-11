Hannie Schaft herdenking nieuwe stijl: "Vertaalslag maken naar de jongeren"

De herdenking van verzetsheldin Hannie Schaft wordt morgen traditioneel weer afgerond met een bloemlegging bij het monument 'Vrouw in het Verzet' in het Kenaupark. Maar bij de voorafgaande bijeenkomst krijgt de jeugd een steeds prominentere plek. Zeker nu theatermaker Birgitte Odett het programma samenstelt. "We moeten niet stil blijven staan, maar doorgaan en de vertaalslag naar de jongeren maken", vertelt zij.

Het doel om kinderen en jongeren meer over het gedachtegoed van Hannie's verzet in de Tweede Wereldoorlog te laten nadenken, werd vorig jaar al ingezet. Haarlemse scholieren werden nadrukkelijk betrokken bij een speciale viering van wat Hannie's honderdste verjaardag had moeten zijn, was het niet dat de Haarlemse jonge vrouw gefusilleerd werd in de duinen bij Overveen. De toenmalige organisator van de herdenking, Mieke Benda, liet toen een film maken om de jeugd te inspireren. Tekst gaat door na de reportage van NH Nieuws over de première van die film.

Première film over Haarlemse verzetsheldin Hannie Schaft - NH Nieuws / Geja Sikma