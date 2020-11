Onbekende jeugdfoto’s van verzetsicoon Hannie Schaft opgedoken

Er is een album opgedoken met onbekende jeugdfoto's van de Haarlemse verzetsheld Hannie Schaft. De foto's laten de onbezorgde kindertijd zien van 'het meisje met het rode haar', zoals Hannie later bekend werd.

"Een uniek fotoalbum", zegt directeur Lieuwe Zoodsma van het Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem tegenover de NOS. "Want we hadden wel enkele foto's van Hannie Schaft tijdens haar verzetsperiode, maar uit haar vroege jaren was er tot nu toe niets. Met dit jeugdalbum is dat gat in één keer ingevuld."