100 jaar Hannie Schaft: vicepremier Ollongren geeft lezing in Grote of St. Bavokerk

De viering van de geboorte van 'het meisje met het rode haar' vindt plaats in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. De Nationale Hannie Schaft Stichting heeft het programma samengesteld, waar overigens geen publiek bij mag zijn. NH Nieuws zal de viering die zondag vanaf 13 uur live op tv en via de site uitzenden.

Muziek

De stichting viert het feit dat Hannie Schaft bestaan heeft en zoveel betekend heeft voor de vrijheid van Nederland. Hannie Schaft werd op 16 september 1920 geboren en speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke gewapende rol in het verzet tegen de Duitse bezetter.

Naast de Hannie Schaftlezing, waarin Ollongren zal ingaan op het belang van opkomen voor vrijheid en inclusiviteit, is er ook plaats voor muziek. Het Utrechtse Dekoor, zangeres Wyke van Weelden en het Haarlems Kinderkoor zullen de muzikale omlijsting verzorgen.

In het Haarlemse Kenaupark, waar een beeld van Hannie Schaft staat, vierden basisscholieren onlangs nog haar honderdste verjaardag, zoals hieronder in de reportage van NH Nieuws is te zien.