Scholieren vieren honderdste verjaardag Hannie Schaft: "Ze was cool en stoer"

HAARLEM - Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de Haarlemse verzetsstrijdster Hannie Schaft het levenslicht zag. De Hannie Schaft Stichting wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan en nodigde de leerlingen van de Hannie Schaftschool uit om dat samen te vieren in het Kenaupark. Aan de voet van de Hannie Schaftboom, met kado's en ballonnen.

Hannie Schaft speelde een grote rol in het verzet tegen de Duitse bezetting. Samen met Freddie en Truus Oversteegen pleegde ze meerdere aanslagen op collaborateurs. Ze werd op 24-jarige leeftijd door de Duitsers gefusilleerd en ligt begraven op de Eerebegraafplaats in Overveen.

Terwijl de wind de ballonnen bijna uit de Hannie Schaftboom waait, gaan de scholieren woensdagochtend op een grasveld in het park in gesprek met Peter Hammann en Deborah van Dam. Hammann schreef het boek 'Hannie' en Van Dam maakt een documentaire over Schaft. "Ik denk dat het heel belangrijk is om dit met de kinderen te doen. Omdat het herdenken van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd aan elke generatie doorgegeven moet worden. En om dat te doen op de dag dat één van de onze grootste verzetsstrijders honderd jaar zou worden, dan is dat heel mooi", aldus Hammann.

Kado's

De basisscholieren hebben ook kado's meegenomen naar het Kenaupark. Zelfgemaakte kado's, waar Hannie Schaft tijdens haar werk in het verzet misschien wel goed gebruik van had kunnen maken. "We hebben een camouflagepak gemaakt, dan zien de Duitsers haar niet als ze zich in het bos moet verstoppen", aldus Skip. Zijn klasgenootje Tessa haalt twee camera's uit een doos. "Dit zijn warmtecamera's. Dan kan ze in het donker precies zien waar de Duitsers lopen." Een ander klasgenootje heeft een lampje om zijn pols. "Als je op het lampje drukt, dan komt er automatisch een pistool tevoorschijn."

De leerlingen van de Hannie Schaftschool over hun creatieve kado's voor Hannie Schaft