Terugkijken: Hannie Schaft Herdenking in Groenmarktkerk Haarlem

Vandaag vond in de Haarlemse Groenmarktkerk de Nationale Hannie Schaft Herdenking plaats. Tijdens de jaarlijkse herdenking, vernoemd naar verzetsstrijder Hannie Schaft, werd stilgestaan bij de offers die mannen en vrouwen in het verzet brachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herdenking was via een livestream te volgen. In onderstaande video kun je de samenvatting bekijken.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was eregast van de herdenking en hield dit jaar de Hannie Schaftlezing. Vanwege de coronamaatregelen had de organisatie besloten dat er geen inloop van publiek mogelijk was in de Groenmarktkerk. De herdenking was wel via een livestream te volgen.

De herdenking is vernoemd naar verzetsstrijder Hannie Schaft uit Haarlem. Als een van de weinige vrouwelijke verzetsstrijders nam ze deel aan het gewapende verzet tegen de Duitse bezetter. Uiteindelijk kostte haar dat het leven: vlak voor de bevrijding werd ze gevangengenomen en gefusilleerd.

Liever de hele uitzending terugkijken? Dat kan via de site van de Hannie Schaft Stichting.