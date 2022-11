140 km rennen en fietsen over het strand voor goed doel: "Man met hamer gaat komen"

Normaal zijn ze meer van de explosieve sporten, maar Melvin Schol en Bram Crans gaan geen sportieve uitdaging uit de weg. Vannacht om 00.00 uur gaan de 31-jarige sportievelingen 140 kilometer rennend en fietsend afleggen, tussen Bloemendaal en IJmuiden, om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KWF.

140 km rennen voor goed doel - NH Nieuws

Dat ze met deze slopende uitdaging geld willen in zamelen voor KWF is niet zonder reden. Beiden hebben kanker helaas van dichtbij meegemaakt. "Mijn 23-jarige vriendin heeft de ziekte", zegt Schol. "Ze heeft het al sinds haar 16e en is inmiddels talloze operaties en chemo's verder. Nu gaat het beter en hopen we dat ze schoon blijft."

Quote "Mijn ouders zijn verhuisd naar Zwolle, dat is rond de 140 kilometer en een flink eind" Melvin Schol, gaat 140 kilometer rennen en fietsen

Aan motivatie zal het bij de sportschooleigenaren niet liggen, maar hebben ze enig idee hoeveel 140 kilometer is? "Nou", lacht Schol. "Mijn ouders zijn laatst verhuisd naar Zwolle, volgens mij is dat wel ongeveer 140 kilometer. Dat is echt een flink eind." "Ja, en dan moeten wij over het zand", vult Crans aan. "Bij eb is het strand breder en kunnen we over het wat hardere zand, maar bij vloed moeten we door het mulle zand, dat wordt serieus zwaar."

Quote "Hopelijk geen wind tegen, dan is fietsen zwaarder dan rennen" Bram Crans, gAAT 140 KILOMETER RENNENEN FIETSEN

Dat ze hebben gekozen om hardlopen af te wisselen met fietsen is niet zonder reden. "140 kilometer alleen rennen, is voor ons niet te doen", vervolgt Crans. "Daarom wisselen we het af met fietsen. Zo kan je ook een beetje op adem komen van het rennen, maar dan moet je geen wind tegen hebben, anders is het trappen zwaarder dan rennen." Man met de hamer De twee jongens twijfelen er dan ook niet aan de man met de hamer tegen te gaan komen. Maar ze verwachten een hoop support van mensen van hun sportschool. Tekst gaat door onder de foto.

Bram Crans en Melvin Schol in training voor hun tocht - Michael van der Putten/NH Media