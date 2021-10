Mart haalt streefbedrag op, maar rent 150 kilometer niet uit: "Ben alsnog erg trots"

Verdeeld over drie dagen, begon Mart Smit (30) uit Kolhorn vrijdagmorgen om 08.00 uur aan zijn 150 kilometer lange hardloopavontuur. Met zijn opmerkelijk actie haalde hij geld op om onderzoek te doen naar TAPS. Een zeldzame complicatie die kan optreden bij tweelingzwangerschappen. In totaal sleepte Mart een bedrag binnen van ruim 10.000 euro. De eindstreep werd door de initiatiefnemer alleen niet rennend behaald, vanwege een pijnlijke blessure aan zijn rechter achillespees.

"Ik baal natuurlijk wel dat ik de finish niet heb uitgelopen", concludeert Mart Smit, terwijl hij op de bank zit en de blaren onder zijn nagels aan het wegprikken is. "Maar het overwegende gevoel dat ik heb is trots. Ik zie wat het teweeg heeft gebracht en het streefbedrag van 10.000 euro is behaald!"

Al vanaf de start kampte de initiatiefnemer met een geïrriteerde achillespees. "Vorige week tijdens de laatste training had ik al last ervan gekregen en dat werd tijdens mijn hardloopactie alleen maar erger." De gehele vrijdag, waarbij hij 55 kilometer moest afleggen, liep Mart met pijnstillers. Rond vier uur kwam de initiatiefnemer oververmoeid en overbelast aan bij zijn eindpunt in IJmuiden. Mart bleef vervolgens daar slapen, maar herstelde niet meer van zijn pijnlijke achillespees. "Ik werd de volgende ochtend wakker, stapte uit bed en kon niet meer op mijn been staan", zucht Mart. "Soms moet je er even doorheen, maar dit keer kwam ik niet verder dan strompelen." De initiatiefnemer baalde enorm, maar was realistisch naar zichzelf. "Het was onverstandig om zo verder te lopen en daarom besloot ik de tocht af te maken op de fiets. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar ik moet natuurlijk niet zelf in het ziekenhuis belanden", grapt Mart.

40 artsen Mart stapte zaterdagochtend de fiets op en werd geroerd door de 40 artsen van het LUMC die hem 10 kilometer al rennend begeleiden. "Er waren artsen van de gynaecologie tot de afdeling neonatologie. Dit zijn alle afdelingen waar wij als gezin mee te maken hebben gehad tijdens de komst van onze tweeling. Het was bijzonder om te zien hoe verbindend deze loop ook was voor de artsen van verschillende afdelingen." Een vervolg sluit de initiatiefnemer niet uit. "Het kriebelt natuurlijk wel om een tweede poging te doen", erkent Mart. "Conditioneel ging het prima, maar een opgelopen blessure gooide roet in het eten. Vanmiddag heb ik een afspraak bij de fysio en vanaf daar zal ik verder kijken naar een eventuele vervolgactie."