Michaël (59) zwoegt 120 kilometer door het zand voor de voedselbank: "Elke euro telt"

Liefdadigheid is Michaël met de paplepel ingegoten. "Ik ben opgegroeid in de Amsterdamse Pijp", vertelt hij. "Mijn ouders hebben altijd veel sociaal werk gedaan. In dat gezin ben ik opgevoed met de boodschap 'als het jou goed gaat, dan doe je ook wat voor een ander'. Rijkdom komt niet vanzelf. Al is rijkdom niet alleen geld, dat is veel meer dan dat."

Vooral nu door onder meer de hoge energieprijzen steeds meer mensen aankloppen bij de voedselbank, hoefde Michaël er niet lang over na te denken welk goed doel hij wilde steunen. "De vrijwilligers willen graag meer mensen bedienen. En desnoods dingen kunnen kopen, als dat nodig is. Het is momenteel echt lastig voor ze,” aldus Michaël.

Sportief

Voor wie Michaël kent, is het geen verrassing dat hij uitgerekend met een sportieve uitdaging de voedselbank wil sponsoren. De Amstelvener rent al zeven jaar marathons en deed eerder mee aan de Dam tot Damloop en de Amstel Gold Race voor toerfietsers.

Een wandeltocht over het strand is wél nieuw voor hem, vertelt hij. Omdat het strand tussen Hoek van Holland en Den Helder niet onafgebroken doorloopt, moet hij op sommige plekken omlopen. "Maar ik heb een handig boekje. Dan kan ik routes binnendoor pakken", vertelt hij. "Havens moet ik sowieso omzeilen. En ook bij IJmuiden moet ik even om de sluis heen."

Bovendien verwacht hij bij IJmuiden nog wat extra meters te maken, zo schrijft hij in een blog op zijn doneerpagina voor de Voedselbank Amstelveen. Omdat de watertaxi niet vaart, moet hij het terrein van Tata Steel aan de oostzijde passeren, wat zijn tocht zo'n vijf kilometer langer maakt.