Dennis uit Oostzaan loopt 100 kilometer in recordtijd

OOSTZAAN - Het is hem gelukt: ultraloper Dennis Kreetz uit Oostzaan heeft 100 kilometer hardgelopen. En dat niet alleen, want de Noord-Hollander heeft zelfs een clubrecord gevestigd. Kreetz liep het stuk in 9 uur, 43 minuten en zes seconden.

De sportfanaat liep de tocht zaterdag ter ere van het 70-jarig bestaan van Atletiekclub Waterland. Het was de vijfde keer dat hij aan de 100 kilometer begon. "Mensen vinden het al heel wat als je een marathon loopt", zei Kreetz van tevoren. "Ze denken dat dat ongeveer het maximale is dat je kunt lopen."

Het doel van Kreetz was om de afstand binnen de tien uur te lopen. Dat is dus gelukt. De inwoner van Oostzaan liep tien rondjes van rien kilometer in het Twiske. Met zijn handen in de lucht kwam hij na ruim negen en een half uur over de finish heen.

Zie in de video hieronder hoe Kreetz over de finish kwam