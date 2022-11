Van Gaal geeft voorkeur aan Gakpo boven Ajacied Klaassen tegen Senegal

Daar zit volgens Van Gaal het verschil tussen Gakpo en Klaassen. "Gakpo is creatiever, Klaassen speelt in dienst van het team. Als Memphis niet meedoet, missen we een creatieve speler. Dan is het logischer om voor Gakpo te kiezen, want Vincent Janssen is geen creatieveling."

"Ik heb altijd een verdeling tussen creatieve spelers en loyale spelers", begint de Amsterdamse bondscoach Louis van Gaal over zijn keuze voor Gakpo boven Klaassen. "Ik denk dat je hoogstens drie of vier creatieve spelers in het elftal moet hebben. De rest moet in dienst van hen spelen, er moet balans in het team zijn."

Noppert onder de lat

Eerder in de persconferentie had Van Gaal nog aangeven niet in te gaan op de opstelling. Daardoor lijkt de kans steeds groter te worden, dat Andries Noppert morgen onder de lat staat. Dat betekent dat Ajax-keeper Remko Pasveer waarschijnlijk op de bank zit. "Ik ben redelijk overtuigd van mijn keuze", zei Van Gaal over de opstelling. "Natuurlijk zijn er altijd vraagtekens, maar de keuzes zijn altijd hetzelfde gebleven. Ik analyseer de tegenstander en stel de mensen op die daar het beste tegen kunnen spelen."

Verhoudingen in de poule

Qatar is al zes maanden bezig met de voorbereiding op het WK. "Dan kun je heel wat doen", weet de bondscoach. "Ik ben nog geen week bezig. Senegal is de kampioen van Afrika, dat is niet niks. Ze hebben Egypte uitgeschakeld. Op het eerste oog verwacht ik dat Senegal de moeilijkste tegenstander zal zijn."

Voor Van Gaal is Ecuador nog een groot vraagteken. "Het was lange tijd de vraag of ze hier zouden spelen. Mijn scouts hebben ze geanalyseerd, ik nog niet. Qatar kan ik wel beoordelen, want die heb ik al bekeken. Ik denk dat Senegal sterker is dan het gastland."