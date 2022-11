'Cillessen is uit vorm' en Van Gaal spreekt naakte spelers via FaceTime

"Een hele mooi groep", zo omschreef bondscoach Louis van Gaal zijn WK-selectie aan het begin van de afsluitende persconferentie. Hij heeft twee nieuwelingen in zijn keurkorps opgenomen: Jeremie Frimpong en Xavi Simons. "Ik vond het wel komisch dat er zo veel gesproken werd over welke spelers wel niet. Terwijl ik honderd keer heb aangeven dat het een fantastische groep is." De afvallers lichtte hij vanochtend via FaceTime in.

Van Gaal begon zijn afsluitende persconferentie met een betoog hoe het proces voorafgaand aan de selectie ging. Hij had Amsterdammer Frimpong al eerder willen oproepen, maar dat ging niet door wegens een blessure. "Xavi Simons is de laatste maanden opgekomen, omdat hij een reeks goede wedstrijden heeft gespeeld in de Nederlandse competitie."

"Ik heb vanmorgen een uur en drie kwartier besteed om via FaceTime de elf spelers af te zeggen", vervolgt Van Gaal. "Dat was een zware kluif. Bij sommigen had ik tranen in mijn ogen, wegens onze band. Ik heb naakte spelers gezien, omdat ze nog in bed lagen. Eigenlijk kan ik nu zeggen: bedankt voor uw komst en tot in Qatar", sloot hij grappend zijn betoog af.

"Volgens mij is nú het WK en niet over vijf weken, als hij bij mij traint of bij Frans Hoek traint. Vorm is een heel moeilijk begrip"

Hij had aangegeven niet in te gaan op individuele gevallen, maar deed dat uiteindelijk toch. Zo ook over oud-doelman van Ajax, Jasper Cillessen, een van de afvallers. "Ik weet niet of jij wedstrijden ziet, maar die is de laatste weken niet in vorm. Volgens mij is nú het WK en niet over vijf weken, als hij bij mij traint of bij Frans Hoek traint. Vorm is een heel moeilijk begrip." Van Gaal weet nog niet wie zijn eerste keeper in Qatar wordt.

Wereldkampioen?

"In de doelstellingen van de KNVB voor het WK staat geschreven dat we de kwartfinale moeten halen", licht Van Gaal toe. Lachend: "Wereldkampioen? Dat vind ik wat overdreven doelstelling, bij het vorige bestuur was kwartfinales. Dat is realistischer. Wij maken wel grote kans om wereldkampioen te worden en daar gaan we ook voor."