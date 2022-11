Spanning stijgt: welke Noord-Hollanders neemt Van Gaal mee naar het WK?

Welke Noord-Hollandse voetballers gaan er naar het WK in Qatar? Vanmiddag om 13.00 uur maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie bekend. Castricummer Teun Koopmeiners gaat mee, maar hoe zit dat met Haarlemmer Jordy Clasie? En kan Micky van de Ven uit Wormer misschien ook wel zijn koffer pakken?

Pro Shots

Ajax is hofleverancier aan de voorselectie. Negen Ajacieden nam Van Gaal in zijn voorlopige selectie op. Het merendeel heeft niets te vrezen. Van Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn kunnen we aannemen dat ze meegaan. Voor Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Brian Brobbey is het spannender. Door de blessure bij Bruno Martins Indi staat bij AZ alleen de naam van Jordy Clasie in het boekje van de bondscoach genoteerd. De middenvelder ontbrak in laatste interlandperiode op eigen verzoek, omdat hij niet helemaal fit was. Of dat gevolgen heeft voor zijn deelname aan het WK wordt vanmiddag duidelijk. Tijdens het WK in 2014, ook met Van Gaal als bondscoach, was Clasie erbij. Tekst gaat door onder de foto.

Jordy Clasie in 2014 bij het Nederlands elftal - Pro Shots / Peter Lous

Van de oud-AZ-spelers Teun Koopmeiners, Guus Til, Vincent Janssen en Wout Weghorst heeft Koopmeiners verreweg de beste papieren. Hoewel Janssen, nu speler van FC Antwerp, in de laatste interlandperiode een goede indruk achterliet. Micky van de Ven Misschien wel de grootste verrassing is dat Micky van de Ven mogelijk mee gaat. De verdediger uit Wormer voetbalde anderhalf jaar geleden nog in de eerste divisie bij FC Volendam. Dit seizoen miste hij nog geen minuut in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg. Afgelopen weekend scoorde hij zijn eerste doelpunt. Tegen NH Sport zei Van de Ven onlangs dat hij in de familie-app las dat Van Gaal hem op de lijst had gezet. "Het was voor mij ook echt schrikken. Wat is dit?", was de eerste reactie van Van de Ven. Tekst gaat verder onder de video met Micky van de Ven.

Micky van de Ven zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje - NH Sport / Stephan Brandhorst

Concurrentie voor de positie van linksbenige verdediger heeft Van de Ven van twee andere Noord-Hollanders: Mitchel Bakker uit Purmerend en Sven Botman uit Badhoevedorp. De beide oud-Ajacieden hopen uiteraard ook op een uitverkiezing. Amsterdammers Om de in Amsterdam geboren Xavi Simons kan de bondscoach eigenlijk niet meer heen. De 19-jarige aanvaller heeft de afgelopen maanden bij PSV veel indruk gemaakt. Dat geldt veel minder voor Ryan Gravenberch die na zijn overstap van Ajax naar Bayern München minder minuten maakt dan gehoopt. Een andere Amsterdammer, Jeremie Frimpong, is een kandidaat voor de rechterkant van de verdediging. Voorin is de concurrentie moordend. Desondanks hoopt de 24-jarige Donyell Malen dat hij de schifting overleeft. Afgelopen weekend speelde hij 68 minuten bij Borussia Dortmund tegen VfL Wolfsburg. Helaas voor Malen kwam hij, net als in zijn voorgaande acht wedstrijden in de Bundesliga, niet tot scoren. Vorig jaar bezocht NH Nieuws amateurclub Succes uit Hippolytushoef waar Malen begon met voetballen.

Wieringer amateurvoetballers apetrots op 'hun' Oranje-spits Donyell Malen - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos