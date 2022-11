Voetballegende Rinus Israel denkt dat Oranje ver komt: "Misschien wel de finale"

Rinus Israel, de beste verdediger ooit volgens Henk Spaan, denkt dat Oranje op het wereldkampioenschap voetballen in Qatar ver kan komen. "Het zijn allemaal goeie spelers en een hele goeie trainer." Zelf was hij aanwezig bij het legendarische wereldkampioenschap van 1974 in Duitsland toen we van het gastland de finale verloren met 2-1. Daar betoverden zij de wereld met het fraaie aanvallende voetbal.

Rinus Israel (80) speelde professioneel voetbal tot zijn veertigste. Zijn naam is eeuwig verbonden aan Feyenoord - en dat als geboren en getogen Amsterdammer - waarmee hij grote successen behaalde, zowel nationaal als internationaal. Met sterren als Willem van Hanegem en Coen Moelijn. In 1970, de Europa Cup 1, de Wereldbeker en in 1974 de Uefacup.

Hij speelde 47 interlands en het laatst op het legendarische WK van 1974 in Duitsland. Hij kwam in drie wedstrijden als wisselspeler het veld in, maar uiteindelijk niet in de finale. "Het was al heel mooi dat ik erbij was, want ik was pas kort daarvoor hersteld van een ernstige blessure." Bovendien was de concurrentie moordend met Arie Haan en Johan Neeskens.

Het voetbal volgt Rinus nog steeds op de voet. Wekelijks schuift hij aan bij het sportprogramma van Leo Driessen op NH Radio. In zijn woonplaats Landsmeer gaat hij elke dag langs bij de fietsenzaak voor koffie en een voetbalpraatje met de eigenaar die Feyenoordfan is.

Verwachtingen

Tegenwoordig zijn de verwachtingen hooggespannen als het Nederlands elftal naar een WK gaat. Maar dat was in 1974 totaal niet zo. Rinus: "Er waren geen verwachtingen want we wisten eigenlijk niet wat een WK inhield. Dat besef dat het iets belangrijks was, kwam pas toen we in de finale tegen Duitsland stonden." WK-wedstrijden waren voor Oranje in die tijd geen traditie, want alleen in de jaren dertig had Nederland twee keer één wedstrijd gepeeld op een WK.

Rinus Israel kijkt met gemengde gevoelens terug op het WK van 1974. Niet alleen omdat hij geen basisspeler was in het team van coach Rinus Michels en het moest doen met enkele invalbeurten. "Een week voordat wij naar het WK in Duitsland zouden gaan overleed mijn vader. Geheel plotseling, aan een hartaanval", vertelt hij. "Ik heb het toen thuis besproken of ik wel zou gaan. Maar mijn moeder en zuster vonden dat ik moest gaan. De begrafenis was op de dag dat het elftal afreisde." Zijn vader was nog maar 68 jaar en de grootste fan van zijn voetballende zoon. "Hij kwam altijd kijken."

