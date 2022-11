Oranje traint in verzengende hitte van Qatar: 'In de stadions is het gelukkig koeler'

Het Nederlands elftal is zojuist begonnen aan zijn eerste training in Qatar. Oranje kwam gisteren aan in het kleine oliestaatje, waar zondag het WK gaat beginnen. Op de eerste persconferentie van Nederland in Qatar liet bondscoach Louis van Gaal weten onder de indruk te zijn van de faciliteiten. "Alles is hier fantastisch. Er valt niet over te tornen."

Bondscoach Louis van Gaal op de persconferentie van Oranje - Pro Shots / Stefan Koops

"Acclimatiseren is nu het belangrijkste", vervolgt van Gaal. "Mijn spelers hebben veel gereisd. Sommige hebben zondag nog een wedstrijd gespeeld. Daarna zijn ze naar Nederland gekomen en de volgende dag alweer naar Qatar. Dit kan veel energie gaan kosten. Daar ben je dan toch de eerste drie dagen mee bezig." Van Gaal is vanwege het drukke programma en de hoge temperaturen in Qatar erg op zijn hoede voor de fysieke gesteldheid van zijn selectie. "We moeten ons ook aanpassen aan het klimaat hier. Als de data zegt dat het te zwaar wordt, dan moeten we daar goed naar kijken. Wij hebben een nadeel met het klimaat in ons kikkerlandje. In de stadions is het allemaal wel gelukkig een stuk koeler."

Naast de extreme temperaturen ging Van Gaal ook in op de naar verwachting halfvolle stadions tijdens het WK. "In 1994 tijdens het WK in Amerika was dat ook zo. Toen was het ook te heet om te komen kijken. Er was destijds bovendien amper contact met het thuisfront en we wisten niet wat er in Nederland afspeelde. Nu weten we dat wel. Het is al fantastisch dat er 3000 Oranje-fans naar ons komen kijken." Tekst gaat verder onder de foto.

Virgil van Dijk en Louis van Gaal op de afsluitende training op Nederlandse bodem - Pro Shots / Stefan Koops

Kansen van Oranje De buitenlandse pers herinnerde Van Gaal aan zijn uitspraken dat hij het Nederlands elftal goede kans toedicht om wereldkampioen te worden. "We hebben niet de beste spelers ter wereld, maar ik geloof in teambuilding en tactiek. Ik heb de verbeeldingskracht om te zien dat wij wereldkampioen kunnen worden. We zullen wel wat geluk nodig hebben. Als je het niet kan inbeelden dat je kampioen kan worden, dan word je het ook niet", aldus de 71-jarige bondscoach. Het WK begint aanstaande zondag met de openingswedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador (17.00 uur). Maandag is de eerste wedstrijd van Oranje. Om 17.00 uur wordt er dan afgetrapt tegen Senegal.