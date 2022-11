Sonny Silooy in De Aftrap over gemiste EK-finale van '88: "Huilend mijn vrouw gebeld"

Silooy (59) is met Hjalmar Hoekema, trainer van de zaalvoetballer van Volendam, te gast in De Aftrap. Beide gasten laten in de voetbal talkshow hun licht schijnen over de topper PSV - AZ van morgenavond. "Ik hoop dat AZ de vorm van het begin van de competitie kan terugpakken. Het zou mooi zijn als ze PSV pootje kunnen lichten.", aldus de in Alkmaar geboren Hoekema.