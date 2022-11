Frank de Boer in De Aftrap: 'Nee gezegd tegen RvC Ajax vanwege carrière schoonzoon'

Frank de Boer heeft vorig jaar bedankt voor een functie als adviseur van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Ajax. Dat vertelt hij in voetbal talkshow De Aftrap bij NH Sport. De Boer ging niet op het aanbod in omdat hij zijn schoonzoon, betaald voetbalscheidsrechter Joey Kooij, niet in de weg wil zitten.

Navraag bij de KNVB leerde De Boer dat Kooij om die reden vrijwel zeker geen wedstrijden van Ajax zou mogen fluiten. "De kans was groot dat ik het anders wel had gedaan."

Hij kreeg de afgelopen periode diverse aanbiedingen die hij allemaal naast zich neerlegde. Van de clubs in Nederland is er buiten Ajax eentje voor wie De Boer een zwak heeft: AZ. Maar op dit moment, benadrukt hij, bestaat er geen interesse om als trainer aan de slag te gaan.

"Mijn vader heeft bij AZ gevoetbald. Ik heb er als jeugdspeler van het Noord-Hollands jeugdteam getraind. Het is een nuchtere club. Dus bellen kan altijd", zegt De Boer met een glimlach. De 112-voudig international is in De Aftrap te gast met de huidige bondscoach van de Oranje Leeuwinnen Andries Jonker.

