Zero tolerance voor probleemjeugd rond winkelcentrum: 'Boete voor doelloos rondhangen'

Directe aanleiding voor de maatregelen zijn waarnemingen door de wijkagent, die heeft geconstateerd dat de jeugdoverlast rond het winkelcentrum 'hardnekkig' is. Een deel van de jongeren is aangesproken en weggestuurd, maar dat 'heeft tot op heden nog niet geresulteerd in een gewenst resultaat', aldus de politie.

Video

In een video van de bewuste avond in handen van NH Nieuws, is te zien hoe een jongen dreigend op een man afloopt en roept: "Lekker voor je, kankerhoer" en even later: "Ik ga je doden. Moet ik op je trekken ofzo?" Om hen heen staat een groep van zo'n tien jongeren. De jongen begint de man te duwen. Of de mishandelde vrouw ook te zien is op de beelden is niet duidelijk.