Tata Steel mag nu 8 procent minder stikstof uitstoten • Een ijsschots met thermostaat: kunstenaar Henk Zwanenburg over vergankelijkheid

In het atelier van Henk Zwanenburg zijn stuk voor stuk unieke werken te vinden. We zien veel gletsjers in zijn werken. De kunstenaar was begin november onderdeel van de Kunstlijn Haarlem. Bezoekers konden daar een kijkje nemen tussen zijn werk. In deze video geeft Henk uitleg over zijn werk.

Henk put inspiratie uit herinneringen en bijzondere momenten die hij heeft opgeslagen. Hij noemt zichzelf niet alleen schilder, maar ook knutselaar. “Ik vind het leuk om nieuwe combinaties te maken met materialen.” Dat is goed te zien in de werken die hij exposeert tijdens de Kunstlijn Haarlem. De tentoongestelde werken hebben allen te maken met gletsjers en ijs . In deze opstelling gaat het om de vergankelijkheid van het ijs tijdens de opwarming van de aarde. Daarom zijn de werken gemaakt op oud karton dozen en fragiel papier.

Elk werk heeft een uniek en speels onderdeel. Zo heeft een werk met twee walrussen op een krimpende ijsschots een thermostaatknop ingebouwd. “Zo kunnen ze zelf de temperatuur aanpassen en het hopelijk wat langer volhouden op de ijsschots,” legt Henk uit.

RTV Seaport