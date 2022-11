Achtervolging in Velsen-Zuid eindigt tegen paal in woonwijk • IJmonders wippen uitstekend tegels

Er daalden dit voorjaar nog steeds net zulke grote, schadelijke hoeveelheden ziekmakende PAK's en metalen neer in de IJmond als in 2020. Dat meldt het RIVM vandaag. De stoffen komen grotendeels vrij bij het staalproductieproces van Tata Steel. Ze komen hier nog steeds veel vaker dan buiten de regio.

De boodschap van het RIVM-rapport over de metingen uit 2020 blijft daardoor overeind: de PAK's en metalen, zoals lood, dat in de IJmond neerdaalt, zorgt voor een verhoogde kans op kanker en hersenontwikkelingsschade, voornamelijk bij kinderen.

Sanne Walvisch van FrisseWind.nu, zegt 'opnieuw geschrokken te zijn van de resultaten'. Zij kondigt een campagne aan om burgemeesters en Tata Steel te overtuigen van nieuwe maatregelen om het neergedaalde grof stof weg te halen en schoon te maken.

Herhaalonderzoek

Om de gezondheidssituatie in de IJmond in de gaten te blijven houden, deed het RIVM het grofstof-onderzoek van 2020 dit voorjaar én najaar nog eens over. Vandaag presenteerde het de resultaten van dat eerste herhaalonderzoek.

Volgens Tata Steel komen er nu nog half zoveel PAK's uit de schoorstenen van het bedrijfsterrein als in 2019. De voorjaarsmetingen van het RIVM waren nog voor het grootste deel van vóór die melding.

Het RIVM zei daar vandaag over: "Het kan zo zijn dat er minder uit de schoorstenen komt. Dan zouden we dat in komende metingen moeten merken. Bij de laatste resultaten van ons onderzoek kunnen we nog niet zeggen dat we minder PAK's vinden in neergedaald stof in de IJmond."

Het ministerie van I&W gaat het RIVM de opdracht geven de metingen de komende tijd vaker te herhalen, aldus een woordvoerder.