Café Scheiwijck is 'ondanks Qatar' weer de traditionele Beverwijkse voetbaltempel

Café Scheiwijck in Beverwijk is sinds een paar dagen aan het zicht onttrokken door een enorme wand met daarop spelers van Oranje en bondscoach Louis van Gaal met de wereldbeker op een kameel. Het kan niet missen: het WK voetbal komt eraan. Dan doet Scheiwijck altijd iets aparts. Oók, of beter gezegd juíst, als het om het omstreden wereldkampioenschap in Qatar gaat.

Cafébaas Taylor van Marrelo legt uit: "Ik weet wat er aan de hand is in Qatar en dat is allemaal niet fraai. Maar wij denken dat het juist in deze tijd belangrijk is de mensen weer samen te brengen en ze met elkaar te laten juichen. Daar zijn we na twee coronajaren en nu de energiecrisis wel aan toe. Daarom hebben we dit keer zelfs extra uitgepakt."

De eerste klanten komen binnendruppelen en die denken er al net zo over als Taylor. "Ik vind het allemaal een beetje vergezocht", zegt één van hen. "We moeten er gewoon lekker voor gaan." Taylor van Marrelo knikt instemmend. Hij heeft begrip voor cafés die het anders aanpakken of straten die vanwege het schenden van de mensenrechten in de Golfstaat afzien van al teveel uitbundigheid.

"Ik snap die mensen wel. Aan de andere kant: in 2010 was het WK in Zuid-Afrika, en daar worden de mensenrechten ook geschonden. Ik heb geleerd dat er in de kroeg twee onderwerpen zij waar je niet over praat: politiek en geloof. In een café is iedereen gelijk en zo hoort het ook. We gaan een drukke, maar mooie tijd tegemoet."