Politie waarschuwt eigenaren van auto's met slimme sloten: diefstallen nemen toe

De politie Waterland waarschuwt eigenaren van auto's met slimme sloten die automatisch opengaan als je in de buurt bent met de sleutel: in Edam-Volendam en Purmerend zijn de afgelopen drie weken namelijk acht van zulke auto's gestolen.

Het nieuws over de vele autodiefstallen was Martin Klijn, manager bij autobedrijf Adrie Jonk uit Purmerend, ook al ter ore gekomen. ''Bij ons meldden zich de afgelopen weken twee klanten van wie hun auto is gestolen. Dat is echt heel vervelend. Moet je voorstellen dat je de deur uitgaat 's ochtends en je auto gewoon is weggehaald.''

Wat kun je doen?

De garage waar hij werkt, verkoopt voornamelijk Mazda's. Uit onderzoek en cijfers van het Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is Mazda steeds vaker het doelwit van diefstal en staat een van de modellen momenteel vermeld in de top 5 van meest gestolen auto's in Nederland.

Om dit te voorkomen heeft het automerk een'keyless block' ontwikkeld. Dit kan worden ingebouwd in de auto's en moet ervoor zorgen dat dieven het signaal van de sleutel niet meer kunnen opvangen.