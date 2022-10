Verbazing over grootschalige diefstal Tesla-spiegels: "Blijf er met je poten vanaf"

Bewoners van de Cremerbuurt in West keken vanmorgen vreemd op. De spiegels van zeker vijftien Tesla's bleken te zijn gestolen. "Ik zie er totaal het nut niet van in."

"Deze auto is van mijn bovenbuurman en ik zie nu inderdaad dat de spiegels weg zijn", vertelt een bewoner van de straat. "Ik zeg, blijf met je poten van andermans spullen af."

Voor een van de gedupeerde automobilisten was het niet de eerste keer. "We wonen hier niet, we wonen in Utrecht. Daar is het wel al twee keer gebeurd."

De dieven hebben slechts één geparkeerde Tesla niet aangeraakt. "Ik denk dat ik geluk heb in deze buurt", vertelt de eigenaar. Hij omschrijft de buurt als veilig.

Dit soort diefstallen komen vaker voor. Als het raak is, dan gebeurt het vaak meteen bij een groot aantal Tesla's. Eigenaren zullen tussen de 120 en 350 euro kwijt zijn aan een nieuwe autospiegel.