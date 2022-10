Gestolen e-bikes onderschept in Zwaanshoek, 'fikse stijging' diefstallen in Aalsmeer

Waar op sommige plekken in de regio (elektrische) fietsen met bosjes tegelijk verdwijnen, wordt er op andere plekken zo nu en dan weer een lading teruggevonden. Zo ook vannacht, toen de politie toevallig vier e-bikes terugvond. Onbekend is waar de fietsen vandaan komen, maar de politie van buurgemeenten Aalsmeer en Uithoorn meldt vandaag dat het daar de spuigaten uitloopt.

Agenten die afgelopen nacht in het Haarlemmermeerse dorp surveilleerden, besloten de bestuurder van een in hun ogen verdacht voertuig te controleren. Al snel bleek dat hun voorgevoel klopte, want bij het zien van de politie ging de automobilist er vandoor. Na een korte achtervolging door het dorp, besloten de twee inzittenden te voet verder te vluchten. De agenten zetten daarop de omgeving af en trommelden een politiehond op. Toch had dat niet veel zin, vooral omdat de hond vanwege de vele obstakels in de buurt niet overal kon komen. Van 't dak af De politiehelikopter bood soelaas. Vanuit de lucht zagen agenten hoe twee mannen zich schuilhielden op het dak van een nabijgelegen gebouw. Nadat de verdachten op commando van de agenten van het dak waren gekomen, werden ze in de boeien geslagen. Niet alleen voor hun vluchtpoging, maar ook omdat er in de achtergelaten bus vier gestolen e-bikes waren aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak. Duidelijk is al wel dat de e-bikes zo recent zijn gestolen 'dat de slachtoffers van deze diefstal hun fietsen waarschijnlijk nog niet eens kwijt zijn'. Wie alsnog ontdekt te zijn bestolen van een e-bike wordt aangeraden contact op te nemen met de politie op 0900-8844. "Misschien kunnen de collega's van het @politie_oc_noord_holland dan direct verder helpen." Toevalstreffer De politie doet er in de Instagram-post niet geheimzinnig over: het gaat hier zonder twijfel om een toevalstreffer. Dat strookt met de uitspraken van de Hoofddorpse wijkagent Arjen Schut. In een reportage over het gebrek aan bewaakte fietsenstallingen in Haarlemmermeer en Amstelland zei hij onlangs voor de camera van NH Nieuws dat de politie vrij machteloos staat tegenover fietsendieven. Artikel gaat door onder de video.

Aalsmeer Opvallend genoeg meldt de politie van Aalsmeer en Uithoorn op Facebook een 'fikse stijging' van het aantal fietsendiefstallen de laatste tijd in dat gebied. Vooral in Aalsmeer is het vaak raak, maar ook in Aalsmeer worden meer fietsen gestolen. Bij het Facebook-bericht staat een foto van een mountainbike, maar uit het bericht blijkt niet welk soorten fietsen veel worden gestolen. Wel meldt de politie dat uit de aangiftes is gebleken dat veel van de gestolen fietsen op slot stonden, vaak met het ringslot, en in sommige gevallen met ring- en kettingslot. Voorzichtig advies Volgens de politie worden fietsen met dergelijke sloten makkelijk gestolen omdat er lopers in omloop zijn. Zo'n loper past op ieder slot, al heeft de politie wel een voorzichtig advies voor wie het dieven moeilijker wil maken. "Wellicht is het handig om een kettingslot om je fiets te doen met een andere sleutel dan die nodig is voor het ringslot en de fiets te bevestigen aan een vaststaand object. Dat maakt het een stuk minder makkelijk om de fiets weg te nemen met een loper."

NH Nieuws heeft politie Amsterdam-Amstelland gevraagd om hoeveel gestolen fietsen het in Aalsmeer en Uithoorn gaat. Ook is gevraagd hoe groot de procentuele stijging in beide gemeenten exact is. Die cijfers waren vandaag niet leverbaar, en worden daarom later toegevoegd aan dit artikel.