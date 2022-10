Peperdure e-bikes blijven 'makkelijke' prooi zonder bewaakte fietsenstalling

De roep om een bewaakte fietsenstalling in Amstelland en Haarlemmermeer was nog nooit zo groot. Wekelijks worden tientallen, vooral elektrische, fietsen gestolen op het Stadshart in Amstelveen en het centrum van Hoofddorp. De politie vertelde onlangs nog geen grip te krijgen op de dieven en dus is een bewaakte stalling volgens velen dé oplossing.

"Het is frustrerend, want de burger verwacht dat wij er als politie iets aan doen", zegt de Hoofddorpse wijkagent Arjen Schut over de onmacht van de politie. Onlangs werden in twee weken tijd vijftien elektrische fietsen gestolen in Hoofddorp. Ook vorige week werden in ieder geval acht fietsen ontvreemd. Steeds meer fietsen gestolen In heel Nederland zijn het afgelopen jaar zo'n 735.000 fietsen gestolen. Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) verwachtte eerder zo'n 550.000 diefstallen van rijwielen in 2021. De Amstelveense Gonnie van Rietschoten maakt zich zorgen. Ze heeft een fietsenwinkel in de stad en vertelt dat steeds meer mensen die bij haar een fiets hebben gekocht, terugkomen om aan te geven dat deze gestolen is. De dieven richten zich steeds meer op elektrische fietsen en accu's, waardoor de hoogte van de schades oplopen. "Mensen betalen zich ook nog blauw aan sloten en extra beveiliging", ziet Gonnie. Dubbel of driedubbel slot In Hoofddorp concentreren de zorgen zich vooral op het centrum. Winkelend publiek wordt regelmatig geconfronteerd met de diefstal van elektrische fietsen. "Ik heb hem daarom dubbel op slot gezet", vertelt een man voor de camera van NH Nieuws. Een ander vertelt dat haar fiets 'drie dubbel' op slot gaat.

Quote "Omdat de fietsen buiten dus al gauw worden gestolen zetten wij onze fietsen in het smalle magazijn" Lisa Snijders, Boekhandel Stevens

Ondernemers in Hoofddorp en Amstelveen maken zich zorgen. Lisa Snijders van Boekhandel Stevens in Hoofddorp laat weten dat zij en haar medewerkers hun fietsen niet meer buiten stallen. "Omdat de fietsen buiten dus al gauw worden gestolen zetten wij onze fietsen in het smalle magazijn." Een bewaakte stalling In Hoofddorp en Amstelveen wordt een bewaakte fietsenstalling vaak als oplossing genoemd. Centrummanager Sonja Olthuis pleit naar eigen zeggen al jaren voor de komst van een bewaakte stalling. "De gemeenteraad pakt helaas niet door, er is een locatie maar daar moeten zij dan wel werk van maken." Vanuit de gemeente bestaan er twijfels over een dergelijke stalling. Vorig jaar werd onder het mom van een pilot een locatie in het leven geroepen. Twee weken lang konden mensen daar hun tweewielier stallen, maar volgens de gemeente was er 'weinig animo'. De stalling werd na twee weken opgedoekt. Tekst gaat verder onder kader.

Geen bewaakte stalling te vinden De website VeiligStallen.nl biedt een overzicht van alle fietsenstallingen en -kluizen in Nederland. Vooral in Amsterdam zijn in onze provincie veel bewaakte fietsenstallingen te vinden. In Haarlemmermeer (Hoofddorp, Halfweg en Nieuw-Vennep) zijn vooral rondom de stations fietskluizen en één geautomatiseerde stalling (bij station Hoofddorp) te vinden. Deze zijn onbemand. In Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel) zijn zelfs geen fietskluizen te vinden. Daar is een logische verklaring voor. De kluizen worden meestal beheerd door de NS en in Amstelland is geen enkel treinstation.

Voor een bewaakte fietsenstalling op het Stadshart in Amstelveen gaan ook al jaren stemmen op. Amstelvener Hans Seijlhouwer opperde begin dit jaar via participatieplatform 'Denk mee Amstelveen' het idee om een bewaakte fietsenstalling in de rennovatieplannen voor het winkelcentrum mee te nemen. En hij was niet de enige. "Als ik het goed heb begrepen was mijn plannetje een echelon hoger gegaan in de ambtelijke structuur, maar daar raak je als burger natuurlijk gauw het zicht op kwijt", zegt Hans. De gemeente laat aan NH Nieuws weten momenteel over de mogelijkheden in gesprek te zijn met de eigenaren van het Stadshart. Hans neemt het allemaal met een korreltje zout. "Ik denk dat er ergens op het stadhuis over vergaderd wordt... af en toe", grinnikt hij.