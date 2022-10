Tientallen auto's bekrast in Enkhuizen, nog niemand aangehouden

Zeker 27 auto's zijn afgelopen weekend in Enkhuizen bekrast met een scherp voorwerp. Eerst leek het nog om enkele voertuigen te gaan. Inmiddels is de teller flink opgelopen, bevestigt de politie aan WEEFF/NH Nieuws. De politie roept gedupeerden op om aangifte te doen en onderzoekt de bekrassingen.

De politie kreeg afgelopen weekend melding binnen van acht vernielde auto's in Enkhuizen. Met een scherp voorwerp zijn meerdere geparkeerde auto's in onder meer de Westerstraat en Oranjestraat bekrast.

"We zijn gaan kijken in de omgeving en hebben meerdere auto's gezien waarbij een kras in de lak zat", zegt politiewoordvoerder Derk Burger tegen WEEFF/NH Nieuws. "We hebben bij een aantal huizen aangebeld om de bewoners te vragen of zij de eigenaar zijn van de vernielde voertuigen. We hebben daarbij niet iedereen kunnen spreken, vandaar dat er een oproep op sociale media is geplaatst."

Twee van de gedupeerden zijn Esther Keesman en Manon Wouters. In hun voertuigen heeft de dader een diepe kras achtergelaten. "Daar heb ik wel even flink om moeten vloeken. De auto heb ik met mijn eigen geld gekocht en ik was er gewoon erg trots op", zei Esther eerder in een reactie.

Manon noemt de aangebrachte schade 'heel zuur'. "De schade moet gerepareerd worden, je hebt er flink werk aan. En waarvoor? Wat is de lol hiervan?", vraagt ze zich af.

Onderzoek

Op dit moment onderzoekt de politie de vele schades die afgelopen weekend zijn aangericht aan de auto's in Enkhuizen. Er is nog niemand aangehouden.

"We moeten kijken welke schades, wanneer hebben plaatsgevonden", legt de woordvoerder uit. "In de omgeving hebben we camerabeelden opgevraagd. Mocht iemand ook beelden van de mogelijke dader hebben, dan horen we dat graag."

Aangiftes

Esther en Manon hebben beide online aangifte gedaan van de vernieling aan hun voertuigen. Politiewoordvoerder Derk Burger roept andere gedupeerden op om ook aangifte te doen.

"Zodat we een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van alle schades", legt hij uit. "We hopen dat er na aanleiding van onze oproep en de schades in Enkhuizen meer aangiftes binnenkomen. "Want we zijn daar enorm bij geholpen. Het verhaal moeten we rond zien te krijgen."

Bij de aangifte moet duidelijk vermeld worden waar de auto geparkeerd stond, wat het type van de auto is, het kenteken en moet er aangegeven worden welke schade aan de auto is toegebracht.