Straat in Purmerend wéér opgeschrikt door geweld: na brandbom nu woning beschoten

Opnieuw zijn bewoners van de Rijnstraat in Purmerend opgeschrikt door een gewelddadige aanval op een woning. Een rijtjeshuis in de straat werd vannacht beschoten. Twee maanden geleden werd er al een brandbom tegen een woning gegooid en werd een aanslag gepleegd met vuurwerk.

De politie laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen, wel zijn er kogelgaten in het huis aangetroffen en hulzen op straat gevonden.

In september besloot locoburgemeester Mario Hegger al om een woning aan de Rijnstraat tijdelijk te sluiten. "We kunnen niet garanderen dat er geen nieuwe incidenten bij de woning gebeuren", zei hij toen. Hegger nam het besluit om rust te brengen in de buurt.

Aanleiding onduidelijk

Maar die rust is van korte duur geweest. Volgens een politiewoordvoerder is de aanleiding van het schietincident onbekend. "We doen onderzoek en kijken daarbij ook naar een eventueel verband tussen dit incident en eerdere aanslagen in dezelfde straat", laat ze aan RTV Purmerend weten.