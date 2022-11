Emoties lopen hoog op bij bijeenkomst over krimp Schiphol

Op een bijeenkomst over de aanstaande krimp van Schiphol liepen de emoties bij sommige bezoekers hoog op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had de informatieochtend op Schiphol-Oost georganiseerd om het besluit om het maximumaantal vluchten te beperken toe te lichten. Vier bezoekers werden de zaal uitgezet, voor het verstoren van de bijeenkomst.

Het verwijderde viertal is lid van Extinction Rebellion en Schipholwatch. Een van hen was Yolande Schuur uit Vinkeveen, die haar zorgen over onder meer vliegtuiglawaai, vervuiling en gezondheidsproblemen aan Schiphol en het ministerie wilde duidelijk maken. Haar protestspeech werd niet gewaardeerd en dus afgekapt door de organisatie, die haar en haar medestanders uit de zaal en het hotel liet verwijderen.

Directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Ruth Clabbers, die een van de sprekers was, laat weten wel begrip te hebben voor de actievoerders. "Het toont vooral de emotie", zegt Clabbers tegen NH Nieuws. "Ik denk dat het goed is om te kijken of we op een later moment met de betrokkenen in overleg kunnen gaan."

"Vooral goed luisteren, wat zit hier nou precies onder? Kunnen we zorgen wegnemen? Dat zal niet op alle punten kunnen, natuurlijk. Ook proberen uit te leggen hoe wij proberen de belangen af te wegen en zo zorgvuldig mogelijk", aldus Clabbers.

Verdeeldheid

De krimp van Schiphol zorgt voor meer verdeeldheid tussen voorstanders en tegenstanders, in de al gepolariseerde discussie over de luchtvaart. Op de bijeenkomst waren zowel omwonenden als medewerkers uit de luchtvaartsector afgekomen. KLM verzet zich hevig tegen de krimp. De maatschappij is bang dat de krimp voor groot verlies van banen gaat zorgen en slecht is voor de economie.

Omwonende Michel Willemse uit Amstelveen heeft vertrouwen in het krimpbesluit. Hij denkt dat met de combinatie van krimp en moderne, stillere vliegtuigen de overlast kan afnemen. Wil Spaanderman, lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), woont onder de aanvliegroute van de Polderbaan. Hij noemt het besluit dapper, maar pleit voor meer krimp: niet van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar, maar naar 350.000 vliegbewegingen vanaf november volgend jaar.

'Gebrek aan concrete plannen'

Mirella Visser, van bewonersorganisatie PUSH Uithoorn, wil ook minder vluchten, maar ergert zich vooral ook aan het gebrek aan concrete plannen om het besluit uit te werken. "Op welke manier wordt die krimp verdeeld over de regio?", vraagt zij zich af. Visser vreest dat niet alle omwonenden zullen profiteren van minder vluchten, als sommige start- en landingsbanen -zoals de Aalsmeerbaan - meer zullen worden gebruikt dan andere.

Privéjetvluchten

Een van de bezoekers wil van het ministerie weten of privéjetvluchten voortaan worden meegeteld in het maximumaantal vluchten per jaar. Dat is nu nog niet het geval. Zakenjets, politiehelikopters, traumahelikopters en de Kustwacht zijn gezamenlijk goed voor nog eens tienduizenden extra vluchten. Het ministerie geeft aan dat het besluit nog niet is uitgewerkt en er gekeken wordt naar bijvoorbeeld ook een vliegtaks voor privéjetvluchten.

Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, wil dat zakenjetvluchten voortaan geen uitzonderingspositie mogen hebben. Hij benadrukt dat dat niet ten koste mag gaan van noodzakelijke vluchten, zoals van de politie en traumaheli. "Dat kan betekenen dat pretvluchten niet kunnen opstijgen. Dat moet sowieso minder, vanwege klimaat, geluid en ultrafijnstof."