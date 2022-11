Vrachtwagens, fakkels en erehaag: indrukwekkend laatste saluut voor overleden trucker Angelo (25)

Met fakkels en een erehaag van vrachtwagens hebben familie, truckers en belangstellenden vandaag afscheid genomen van Angelo de Haas. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur kreeg onderweg in Oostenrijk een hartaanval en raakte in coma. Vandaag werd hij op zijn eigen truck naar zijn laatste rustplaats gereden, met achter het stuur zijn verloofde Esmée.

"Angelo had dit schitterend gevonden", zegt een collega die zichtbaar vecht tegen de tranen. "Angelo was niet zo van de aandacht, maar hij verdient dit", zegt iemand die zichzelf omschrijft als collega, vriend en maatje van Angelo.

Omdat er met name op de social media veel aandacht was voor het tragische overlijden van Angelo in Oostenrijk was er een grote opkomst. Niet alleen van bevriende vrachtwagenchauffeurs, maar ook van vreemden die geraakt door het dramatische verhaal naar de herdenking kwamen. Zeker veertig vrachtwagens en nog eens tientallen personenauto's kwamen naar de parkeerplaats van het AFAS-stadion in Alkmaar voor het afscheid van Angelo.

Stapvoets reed de groene truck met achterop het lichaam van Angelo over de parkeerplaats, te voet gevolgd door de naaste familie van de 25-jarige vrachtwagenchauffeur.