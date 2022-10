Familie van Angelo overdonderd door vele steunbetuigingen, donaties stromen binnen

"Hartverwarmend om te zien, dat zoveel mensen met ons meeleven", zegt Tanja Nijssen, de tante van Angelo uit Alkmaar. Sinds bekend is geworden dat de 25-jarige man in coma in een Oostenrijks ziekenhuis ligt, stromen de steunbetuigingen binnen. Ook heeft de inzamelingsactie van Tanja inmiddels vele duizenden euro's opgeleverd voor de familie.

"Vanmorgen belden we met elkaar over de speaker. Dan spreek je ze alle vier", vertelt Nijssen over haar gesprek met de ouders, zus en verloofde van Angelo. "Ze zijn perplex van alles wat op hen afgekomen is, sprakeloos zelfs. Er komen steeds meer reacties binnen, dat is prachtig om te zien."

Nadat WEEFF/NH Nieuws vanmorgen berichtte over de situatie van Angelo wordt de familie overladen met steunbetuigingen. Vanuit heel de provincie, en daarbuiten, krijgen Tanja en de familie in Oostenrijk mee hoe er met Angelo en hen wordt meegeleefd. Ze hebben er bijna een dagtaak aan.

De familie van Angelo verblijft sinds drie weken in een hotel in Oostenrijk, op een uur rijden van het ziekenhuis waar de Alkmaarder verblijft. Iedere dag trekken zij richting het ziekenhuis om Angelo bij te staan. De gemaakte kosten lopen - mede vanwege de hotelprijzen, brandstof en het feit dat niemand deze periode kan werken - inmiddels op tot duizenden euro's.

Sinds deze dag is de 25-jarige in levensgevaar, en wordt hij door artsen in coma gehouden. Als hij genoeg aansterkt kan hij geopereerd worden aan z'n hart, waar dit gezwel tegenaan drukt. De situatie van de vrachtwagenchauffeur verandert per moment.

De vrachtwagenchauffeur, die samen met zijn verloofde Esmée een rit door Oostenrijk maakt, wordt op 4 oktober getroffen door een hartaanval. Onderzoeken in het ziekenhuis wijzen uit dat de oorzaak voor 80 procent is toe te wijzen aan de uitzaaiing van een gezwel, dat enkele jaren geleden uit zijn nek werd weggehaald.

Volgens Tanja biedt alle steun troost in de onzekere tijd waarin de familie zich bevindt. Het ene moment kan het beter gaan met Angelo, een ander moment gaat het slechter. "Het is een rollercoaster waarin de familie en Esmée zitten. En er komt geen einde aan", zegt Tanja.

De artsen zien nog mogelijkheden voor de 25-jarige Alkmaarder. Ze hopen dat hij meer kan aansterken door een ander medicijn toe te dienen. Vooral de onzekerheid is slopend voor de familie, legt Tanja uit. "Ze slapen al een paar weken erg slecht. Ze zijn ook vermoeid van alle zorgen die ze hebben. We proberen ze moed in te praten. Het is afwachten om te zien hoe lang dit alles gaat duren, en of Angelo er bovenop kan komen. Dat is het allerbelangrijkste."

Duizenden euro's gedoneerd

Ondertussen stromen ook de donaties binnen bij de inzamelingsactie van Tanja. Deze zette zij sinds zondag op, zodat de familie alle kosten voor hun verblijf in Oostenrijk kan dekken. Ook is het gedoneerde geld bedoeld voor andere, onvoorziene kosten in de toekomst.

"Jeetje, wat gaat dat hard", zegt Tanja als we haar voorleggen hoeveel geld er op dat moment gedoneerd is. "Het is echt hartverwarmend. We zijn blij met elke euro. Het geld is hard nodig."

Inmiddels hebben meer dan 800 mensen een donatie gegeven, van familie tot onbekenden. De teller staat ondertussen op ruim 19.000 euro aan donaties. De bedragen die gedoneerd worden variëren van tien euro tot honderd euro. En er zijn zelfs drie gulle gevers, waaronder een anonieme, die vijfhonderd euro hebben gedoneerd.

"Dat is echt niet normaal! We weten van één van die donateurs wie het is, maar van de ander (die anoniem gedoneerd heeft, red.) is niet bekend van wie dat komt. Ik kan in mijn account wel een naam zien, maar de familie heeft na lang nadenken werkelijk geen idee wie het is. Dit hadden we natuurlijk nooit verwacht."