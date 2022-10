Trucker Angelo uit Alkmaar ligt al 3 weken in coma in Oostenrijk na hartaanval

Na een zware periode had dit een droomjaar moeten worden voor het verloofde vrachtwagenduo Angelo en Esmée. Maar tijdens hun gezamenlijke rit door Oostenrijk krijgt de 25-jarige man uit Alkmaar een hartaanval. Hij wordt sinds drie weken in coma gehouden in een ziekenhuis in Wenen, met zijn verloofde en familie aan zijn zijde. Om de kosten voor het verblijf in Oostenrijk te kunnen dekken, is zijn tante uit Hoogwoud een doneeractie gestart. "Het is een wonder als hij er weer helemaal bovenop komt."

Dat vertelt zijn tante Tanja Nijssen uit Hoogwoud tegen WEEFF/NH Nieuws. Haar neef keek erg uit naar zijn huwelijk, en samenwonen in Waddinxveen met zijn verloofde en medetrucker Esmée. De ellende van een paar jaar geleden, toen er een gezwel (paraganglioom, red.) in zijn nek weg werd gehaald, lijkt hij achter zich te kunnen laten.

"Angelo en Esmée zijn allebei hoteldebotel van vrachtwagens", zegt Tanja. "Sinds februari rijden ze samen op één vrachtwagen. Hun droom was om samen met de vrachtwagen door Europa te trekken. Maar het is nog maar de vraag of dat ooit nog gaat gebeuren..."

Ziekenhuis in Wenen

Want sinds dinsdag 4 oktober staat het leven van Angelo, zijn verloofde Esmée en zijn familie opnieuw volledig op zijn kop. Tijdens een rit met de vrachtwagen in Oostenrijk krijgt Angelo enorm last van een druk op zijn borst. Het blijkt dat hij opnieuw een hartaanval heeft. Sinds die dag is hij in levensgevaar en wordt hij door artsen in coma gehouden.

Aanvankelijk wordt hij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Oostenrijk gebracht, maar na een aantal onderzoeken en overleg is besloten om hem per traumahelikopter naar het University Hospital van Wenen over te brengen. Hier ligt hij op de Intensive Care.