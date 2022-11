Laatste rit voor Angelo (25): trucker krijgt ereronde in z'n eigen vrachtwagen

Angelo de Haas (25), de Alkmaarse trucker die na een coma in Oostenrijk overleed, wordt dinsdag in zijn geliefde vrachtwagen naar zijn laatste rustplaats gebracht. Ook krijgt iedereen van zijn nabestaanden de gelegenheid hem een laatste groet te brengen.

"Tot het laatste wilde je leven, door je sterke wil hiertoe gedreven, met je geest vocht je uit alle macht, maar je lichaam verloor uiteindelijk al zijn kracht."

Met die woorden begint de rouwkaart van Angelo, die begin oktober tijdens een vrachtwagenrit met zijn verloofde Esmée in Oostenrijk een hartaanval kreeg. Nadat hij drieënhalve week in coma lag, overleed hij uiteindelijk op de intensive care in het ziekenhuis van Wenen.

Het stel was 4 jaar samen en sinds augustus verloofd. Hun droom was om samen met de vrachtwagen door Europa te trekken. "Na drieënhalve week heb jij de strijd verloren. Ik zal je nooit vergeten en altijd van je blijven houden", schreef Esmée na zijn dood in een emotioneel bericht op sociale media.

Laatste eer

In zijn eigen vrachtwagen wordt hij dinsdag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Iedereen is welkom. "De truck rijdt samen met Angelo een ereronde door Alkmaar en we willen iedereen graag uitnodigen hem een laatste eer te bewijzen bij het AFAS Stadion."

Tekst gaat verder onder TikTok over het afscheid van Angelo.