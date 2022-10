Trucker Angelo (25) overlijdt na 3,5 week in coma: "Ik zal je nooit vergeten"

Vrachtwagenchauffeur Angelo (25) uit Alkmaar is overleden. De trucker kreeg begin oktober een hartaanval toen hij met zijn verloofde Esmée een vrachtwagenrit door Oostenrijk maakte. Esmée deelt nu op TikTok dat haar vriend is overleden in een ziekenhuis in Wenen. "Ik zal je nooit vergeten en altijd van je blijven houden", deelt zij haar verdriet.

Angelo en Esmée bij hun vrachtwagen - Esmée Marsman

"Na 3,5 week vechten heb jij de strijd verloren", schrijft Esmée in haar TikTok, een ode aan haar overleden vriend Angelo. De privéfoto's van het stel beschrijven haar verlies en het verlies voor de mensen die Angelo kenden. Het verliefde stel was net verloofd en samen op reis, toen Angelo een hartaanval kreeg. "Ik zal altijd jouw verloofde blijven", benadrukt zij in de persoonlijke video. Het stel was 4 jaar samen. Op de TikTok stromen de reacties en condoleances binnen. "Gecondoleerd, heel veel sterkte met dit grote verlies", "Hier zijn geen woorden voor, heel veel sterkte", "Jeetje Esmée. Heel heel veel sterkte in deze ontzettend moeilijke tijd. Denk aan jullie", luiden een paar van de reacties. Zie hieronder de TikTok waarin Esmée haar liefde voor Angelo uit. Tekst gaat verder.

3,5 week vechten Sinds 4 oktober staat het leven van Angelo zijn verloofde en de familie volledig op zijn kop. Na een hartaanval in de vrachtwagen is Angelo in levensgevaar en wordt door artsen in coma gehouden. Hij wordt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar wordt na onderzoek besloten hem met de traumahelikopter naar een academisch ziekenhuis in Wenen te brengen, waar hij op de Intensive Care terecht komt. Daar ligt hij een tijdje aangesloten op een hart-longmachine en krijgt hij nierdialyse. Op dat moment is hij te zwak om geopereerd te worden. "Zijn hart heeft heel hard moeten werken, voordat hij klachten kreeg. Daarnaast produceert het gezwel hormonen, die zijn hele lichaam in de war schoppen. De artsen hopen dat hij, door hem in coma te houden, aan kan sterken", vertelde de tante van Angelo, Tanja Nijssen uit Hoogwoud destijds tegen NH Nieuws.

Quote "Hun droom was om samen met de vrachtwagen door Europa te trekken" Tanja Nijssen

Dagelijks ontvangt zij meerdere app-berichten van haar zus, Angelo's moeder. "Zo liet ze gisteren weten dat de artsen nog iets gaan proberen om zijn hart aan te laten sterken. Het is horror, de situatie waarin we zitten. De onzekerheid is voor iedereen slopend. Dit gun je niemand", aldus Tanja vlak na het voorval. Doneeractie Om haar neef en familie een hart onder de riem te steken, zette de Hoogwoudse Tanja Nijssen een doneeractie op. Met het gedoneerde geld kan de familie alle kosten voor het verblijf daar dekken, net als andere onvoorziene kosten. 'Hoteldebotel' Allebei waren Angelo en Esmée 'hoteldebotel van vrachtwagens', vertelde Nijssen eerder tegen WEEFF/NH Nieuws. "Sinds februari rijden ze samen op één vrachtwagen. Hun droom was om samen met de vrachtwagen door Europa te trekken. Maar het is nog maar de vraag of dat ooit nog gaat gebeuren...", vertelde zij toen. Helaas mag die droom voor het stel niet meer uitkomen. "Ik hou me vast aan toen je hier nog bij me was", klinkt de muziek op de achtergrond van de voorbijkomende foto's in de TikTok.