Honkbal: coach Mervin Gario gaat bouwen aan een nieuw Amsterdam Pirates en krijgt de tijd

"Voor mij betekent het niet zoveel. Ik houd mij er niet veel mee bezig en ik ben gewend om met beperkte middelen te werken. Ik heb er heel veel zin in", vertelt Gario nuchter. De afgelopen vijf jaar was hij coach bij Hoofddorp Pioniers.

Voorzitter Koen Gijsbers houdt zich er meer mee bezig. "Wat de hoofdsponsor de afgelopen jaren heeft gedaan is ongekend. Het is ook niet zo dat ze weg zijn bij de club, maar ze zijn geen hoofdsponsor meer. Met het aanstellen van Gario hebben wij een plan voor de lange termijn. Hij krijgt de tijd en het belangrijkste is stabiliteit binnen de club", aldus Gijsbers.