Gestopte honkballer Kalian Sams: "Kon geen wedstrijd spelen zonder pijnstillers"

Amsterdam Pirates-speler Kalian Sams zet een punt achter zijn honkballoopbaan. De 36-jarige Hagenees was van 2019 tot en met 2022 actief voor de Amsterdammers en behaalde grote successen. Aanhoudende blessures en een voldaan gevoel zijn de reden van zijn pensioen. "De conclusie is dat het mooi is geweest", aldus Sams.

Kalian Sams glijdt net op tijd binnen - Pro Shots / Kay Int Veen

De 36-jarige Sams speelde onder andere in Amerika, Canada en Mexico. De honkballer heeft daarnaast meer dan 100 interlands, vier Europese kampioenschappen en zelfs een wereldkampioenschap achter zijn naam staan.

Quote ''In bijna elke play-off serie heeft hij indrukwekkende statistieken behaald'' amsterdam pirates-assistent Allan Hazel

Na lang te vertoeven in het buitenland keerde Sams in de zomer van 2019 terug in Nederland bij Pirates. Assistent-trainer Allan Hazel werkte in de hoofdstad vier jaar met de voormalig international samen. "Sams is heel belangrijk geweest voor onze club. In bijna elke play-off serie had hij indrukwekkende statistieken. Het was een ongekend goede slagman", weet Hazel.

Quote "Ik het hele seizoen met een dubbele scheur in mijn schouder gespeeld" amsterdam pirates-speler kalian sams

Sams vindt dat hij alles heeft meegemaakt en hoeft zich daarom niet meer te bewijzen. "Daarnaast heb ik het hele seizoen met een dubbele scheur in mijn schouder gespeeld. Ik stond met pijn op, ging met pijn naar bed en kon geen wedstrijd zonder pijnstillers spelen. Dan presteer je uiteindelijk niet meer naar je kunnen", kijkt Sams desondanks voldaan terug op zijn carrière.

Beslissende home-run In 2021 kende Sams zijn hoogtepunt met Pirates. Hij sloeg een allesbeslissende home-run in de wedstrijd om het landskampioenschap tegen Neptunus. Dat is een moment wat assistent-trainer Hazel nooit zal vergeten. "Voor die home-run ben ik hem eeuwig dankbaar. Door hem heeft het hele team een kampioenschap achter zijn naam staan." Tekst loopt door onder bericht.

Cirkel is rond Met Pirates kende Sams geen gelukkig laatste seizoen. De voormalig landskampioen werd in de play-offs voor de Holland Series namelijk overtuigend verslagen door het Bussumse HCAW. Uiteindelijk werd die ploeg de kampioen. Ondanks de zure nasmaak van dit seizoen werd zijn carrière eervol beëindigd. Woensdagavond zou hij eigenlijk een workshop geven aan jeugdspelers van Pirates, maar hij werd in het zonnetje gezet door familie, vrienden en oud-ploegenoten. "Uiteindelijk ging ik samen met mijn vader het veld op. Toen ik een klein jongetje was, gooide hij altijd de ballen aan. Dat hebben we die avond nog één keer gedaan. Daarna was de cirkel echt rond en begon mijn volgende leven", blikt Sams terug op zijn afscheid.