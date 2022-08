HCAW en Amsterdam Pirates tot elkaar veroordeeld in play-offs voor finaleplek

In de play-offs voorafgaand aan de Holland Series nemen HCAW en Amsterdam Pirates het tegen elkaar op. In een best-of-five serie vechten de twee Noord-Hollandse ploegen uit wie de honkbalfinale mag gaan spelen. Dat hebben de resultaten van dit weekend uitgewezen.

De nummers één en twee van de competitie speelden tegen elkaar in de zogenaamde 'Wildcard Top'. Amsterdam Pirates moest zien af te rekenen met Neptunus. Doordat de Amsterdammers twee van de drie wedstrijden verloren (4-3 winst, 8-4 en 2-6 verlies), spelen zij tegen HCAW.

De Bussumers waren in de 'Wildcard Bottom' al na twee wedstrijden klaar met DSS/Kinheim (11-0 en 7-10). Twins Oosterhout schakelde daarin Hoofddorp Pioniers uit en verzekerde zich ook van een plaats in de play-offs.

Aanstaande donderdag staat de eerste wedstrijd in de play-offs op het programma. De eerste club die drie van de vijf ontmoetingen wint, plaatst zich voor de Holland Series. Daarin wordt het landskampioenschap definitief beslist. In de play-offs nemen HCAW en Pirates het tegen elkaar op en treffen in de finale de winnaar van Neptunus tegen Twins Oosterhout.