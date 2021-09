Excentrieke honkbalfan Rang altijd aanwezig bij Amsterdam Pirates

De liefde voor het honkbal is bij 68-jarige Amsterdammer Lolke Rang groot. De honkbalfan is bij iedere thuiswedstrijd aanwezig. Ook bij uitwedstrijden is hij er regelmatig. Zo pakt hij soms de fiets om van Amsterdam naar het Rotterdamse Neptunus te fietsen.

Amsterdam Pirates-fan Lolke Rang - NH Nieuws

"Honkbal is net als schaken. Als je er als leek naar kijkt dan lijkt het of er niets gebeurt. De actie zit hem vooral in hetgene wat er kan gebeuren en wat de spelers in hun hoofd hebben", verklaart Rang zijn liefde voor het honkbal.

Quote "Honkbal is net als schaken" honkbalfan lolke rang

Rang zit niet stil De meeste honkbalfans zitten rustig op de tribune, maar Rang verandert tijdens de wedstrijden regelmatig van plek. En dat heeft een reden. "Ik verzamel de ballen van de homeruns. Dan zie ik goed waar de bal landt, want als je dat niet weet dan vind je hem niet terug", aldus Rang. Holland Series Amsterdam Pirates staat in de halve finale om het landskampioenschap met 2-1 achter tegen HCAW. Zaterdag wordt de best-of-five serie hervat met een wedstrijd in Bussum. Inzet is een plek in de Holland Series waarin het Rotterdamse Neptunus de tegenstander is.