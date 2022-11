Alkmaarse Tuinstraat ziet af van Oranjeversiering tijdens WK vanwege mensenrechtenschending

De Tuinstraat kleurt dit keer toch niet oranje tijdens het WK voetbal dat 20 november begint. "We hebben met onze buren overlegd en we zien ervan af vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar."

Dat zegt Wendy Hoekstra, bewoner van de Tuinstraat in Alkmaar. Samen met haar man Don is ze een van de enthousiastelingen die van een aangekleed voetbalfeestje houdt met de hele straat. Tijdens eerdere EK's en WK's hing de straat altijd vol met slingers en vlaggen.

Vorige week zei het stel tegen NH Nieuws eerst tot Sint Maarten te wachten voor ze aan het 'oranje' zouden beginnen, maar nu zien ze er helemaal van af. "Nadat jullie ons dit vorige week vroegen, zijn we toch eerst eens gaan rondvragen bij de buren, wat iedereen wil."

Daaruit blijkt dat een meerderheid het niet ziet zitten om het voetbalfeest uitbundig te vieren met een versierde straat. "De situatie in Qatar is de reden. We steunen 'onze jongens' van harte en zullen ook zeker gaan kijken, maar daar laten we het bij."

De Trompstraat, een andere bekende Oranjestraat in Alkmaar, doet waarschijnlijk ook niet mee. "Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Vanwege het weer in deze tijd van het jaar, met regen en storm. Dat is de belangrijkste reden om het niet te doen", stelt bewoonster Susan Kooren.

In Heerhugowaard zijn al wel oranje vlaggetjes te zien, daar is de Van Asperenstraat uitbundig versierd.