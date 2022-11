WK voetbal in Qatar: hossen in je oranje shirt of boycotten vanwege mensenrechtenschendingen?

Een WK voetbal in november in Qatar. Het toernooi is misschien wel meer omstreden dan ooit. Toch doet het Nederlands mannenelftal voor het eerst sinds 2014 weer mee aan een wereldkampioenschap. Dus zijn we benieuwd in hoeverre het bij jullie leeft.

Guido Janssen

Het voelt allemaal wat anders dan anders. Geen lekkere temperaturen zoals normaal als een WK in juni/juli wordt gehouden. En ook de oranjegekte lijkt nog ver te zoeken. Ondertussen is er veel kritiek op gastland Qatar vanwege schendingen van de mensenrechten. Oranjefeest of niet? We zijn benieuwd hoe jij naar het toernooi kijkt. Zit je in je oranje juichpak voor de tv, of misschien wel in een stadion? Wat zijn je verwachten van het Nederlands Elftal? Of ben je blij als het allemaal weer voorbij is? Geef je daarom via deze link op voor het NH Nieuws-panel en dan ontvang je een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.

NH Nieuws-panel Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws-panel meer dan 5.400 leden.