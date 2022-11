In deze Noord-Hollandse 'Oranjestraten' is het voor dit WK nog opvallend kleurloos

Over tien dagen begint het WK voetbal in Qatar, maar daarvan is in onze provincie nauwelijks iets te merken. Straten en pleinen die normaliter al weken voor het aankomende toernooi uitbundig versierd zijn, blijven nu nog kleurloos. "Eerst maar eens Sint Maarten", zegt Wendy Hoekstra (48), bewoner van de Alkmaarse Tuinstraat.

Dat er duizenden arbeiders zijn overleden bij het bouwen van de voetbalstadia in Qatar door erbarmelijke arbeidsomstandigheden, maakt hem ook zeker wat uit. "Ik vind het veels te erg wat daar gebeurd is. We hadden er nooit heen moeten gaan. Maar nu gaan onze jongens wel, en dan willen we ze wel steunen."

"Het is ook wel even een klussie, zo'n straat versieren", zegt Don Hoekstra (56), wanneer zijn vrouw de telefoon aan hem overgeeft. "En er zijn nu al zoveel andere dingen, kerst, Sinterklaas. Het leeft wel minder dan in de zomer."

"Gaan we nog versieren, Don?", roept ze naar haar man als NH Nieuws naar de Hoekstra's belt om te peilen hoe de oranje vlag erbij hangt. Ja, luidt het antwoord op de achtergrond, waarschijnlijk wel oranje en roodwitblauwe vlaggetjes, 'en een zootje banners', maar nu nog even niet. Eerst de dakgootverlichting, kaarsjes en lampjes buiten voor Sint Maarten. "Daarna gaan we ons bezighouden met voetbal", zegt Wendy.

In de Bantamstraat in Haarlem zullen de bewoners waarschijnlijk wel een tent buiten neerzetten om de wedstrijden van het Nederlands Elftal in te kijken, vertelt bewoner Amanda Voulon (38). Maar ook daar hangen vooralsnog geen oranje versieringen. "Waarschijnlijk gaan we zaterdag wel wat ophangen", zegt Voulon. "Als we wat kunnen vinden, tenminste. Het is lastiger om aan de vlaggetjes te komen, je ziet het minder in de winkels."

In vorige jaren pakten de bewoners van de Bantamstraat groots uit. De lantaarnpalen worden ingepakt en grote oranje ballen hangen halverwege de straat. Voulon: "En iedere woning heeft ringetjes in de muur, daar doen we allemaal aan mee. Zo kun je de vlaggetjes heel makkelijk ophangen."

Waarom er nog geen WK-gevoel is in haar straat, weet Voulon niet precies. "Je hoort er gewoon niet zoveel over. Ik begreep ook wel dat er veel gedoe is in het land waar ze spelen, maar ik krijg daar ook niet zoveel over mee, omdat voetbal me verder niet zo interesseert."

Omkoperij

Cocke van Laarhoven in Amsterdam-Noord is daar wel van op de hoogte. De gebeurtenissen voorafgaand aan het WK in Qatar dempen de voorpret wel een beetje in zijn buurt op het Texelplein, dat normaal bekendstaat als hét oranjeplein van de stad. "De politiek komt erbij kijken, die arbeiders die allemaal gestorven zijn. Omkoperij, de FIFA: het is verschrikkelijk dat zo'n land gekozen wordt."

NH Nieuws zocht Cocke van Laarhoven deze week op bij het Texelplein in Amsterdam-Noord.