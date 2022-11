Ook Dijk en Waard wil vuurwerkoverlast terugdringen en overweegt verbod

Het is nog maar de vraag of inwoners van Dijk en Waard tijdens de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken: de gemeente overweegt een algeheel vuurwerkverbod om de toenemende overlast tegen te gaan. "Bij ons ligt de vraag deze week op tafel."

Raadslid Carola van 't Schip van de Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) vermoedt dat de overlast van vuurwerk afstekende jongeren erger is dan andere jaren, vertelt ze tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal.

"Ze steken vuurwerk af bij losloopgebieden en speeltuintjes. Ik spreek ze zo nu en dan aan. Ze hebben vooral een luisterend oor nodig." Van 't Schip heeft raadsvragen gesteld en roept het college op tot actie: "Zorg ervoor dat er meer aandacht komt voor dit probleem."

'Wanhoop nabij'

Inwoners van Stad van de Zon hebben al wekenlang last van harde knallen. Saskia de Groot loopt samen met haar hond meerdere keren per dag een rondje in de week. Ze woont pas net in Heerhugowaard en het valt haar op dat er veel vuurwerk wordt afgestoken, deelt ze met mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Ik ben de wanhoop nabij. Door het vuurwerk schrikt mijn hond enorm. Hij durft niet eens meer zijn behoefte te doen." Op Facebook roept Saskia mensen op tot de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken.

Voor de handhaving blijft het lastig om de afstekers op heterdaad te betrappen, maar de gemeente adviseert inwoners altijd een melding te doen. "Zo krijgen de politie en handhaving een goed beeld van de omvang van de overlast. Bovendien vragen we mensen altijd om melding te doen bij vermoedens van het bezit van vuurwerk. Er is dan een grotere kans dat de overlast vermindert."

De gemeenteraad gaat deze week om tafel om de mogelijkheid van een algeheel vuurwerkverbod te bespreken. Eerder besloten onder meer Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn al dat het verboden is om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken.