Vuurwerkoverlast IJmond: zowel in Velsen als Beverwijk flink veel meldingen

In Beverwijk zijn afgelopen week maar liefst 34 meldingen gemaakt bij de politie van vuurwerkoverlast. Het overgrote deel van de meldingen werd gemaakt door inwoners van de Broekpolder. Maatschappelijk werker Michel Zwaga kijkt er niet van op dat juist in dit gebied al veel vuurwerk wordt afgestoken: "Voor de jeugd is het een makkelijke plek om onrust te stoken, ze kunnen zich heel snel uit de voeten maken."

Een andere vrouw die met haar twee jonge zoontjes onderweg is naar huis valt het op dat het afsteken van vuurwerk met de jaren steeds eerder in het jaar begint. "Het lijkt wel alsof het steeds vroeger wordt. Ik heb zelf vroeger ook rotjes afgestoken en ook wel eens voor het officieel mocht maar dit is wel iets anders." Volgens deze bewoonster van de Broekpolder is het hoogtepunt nog lang niet bereikt. "Bij ons in de straat valt het nu nog mee maar je hoort in de verte wel af en toe geknal."

Een vrouw die gewapend met een paraplu door de wijk loopt, vertelt dat ze al best wat keren knallen heeft gehoord de afgelopen tijd. "De afgelopen weken neemt het toe. ‘S avonds hoor je de knallen en in het weekend dan wel meer dan doordeweeks. Ik zit 's avonds meestal binnen, maar voor mensen die hun hondje uit moeten laten is het best vervelend denk ik."

Michel Zwaga is maatschappelijk werker in de regio en merkt op dat de Broekpolder aantrekkelijk is voor jongeren om bijvoorbeeld vuurwerk af te steken. Wat hij en zijn collega-jongerenwerkers kunnen doen is maar beperkt. "Het is heel lastig. Ze maken zich zo snel uit de voeten. Er staan zelfs jochies op de uitkijk. Daarnaast kunnen wij geen vuurwerk in beslag nemen."

Michel denkt dat het vuurwerk slechts een middel is voor jongeren. "De sensatie van de hulpdiensten die ter plekke komen, ik denk dat dat de grootste kick geeft. Niet eens het vuurwerk, dat is niet meer interessant, maar puur de sensatie."

Verdubbeling in Velsen

Gemeente Velsen laat weten dat er 62 meldingen van vuurwerkoverlast zijn gemaakt in de maand oktober. Vorig jaar waren dat er in dezelfde maand maar 32. "De plekken met de meeste meldingen zijn IJmuiden centrum en Velserbroek. Onze handhavers inclusief de jeugdboa’s, zijn hier samen met de politie actief mee bezig. Tijdens actiedagen spreken we de jongeren die voor overlast zorgen, we waarschuwen en zo nodig verbaliseren we. Er vinden ook thuis-gesprekken plaats met de ouders.", zo stelt de gemeente in een reactie.