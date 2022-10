De Peiling: een vuurwerkverbod is een goed idee

Zelf vuurwerk afsteken zit er vanaf dit jaar niet meer in tijdens de jaarwisseling in Amsterdam. Burgemeester Halsema maakte gisteren bekend dat er in plaats daarvan meerdere vuurwerkshows worden gehouden in de stad. Hoeveel shows dit zullen zijn, is nog onduidelijk.

Sinds vorig jaar geldt er in Amsterdam een algeheel vuurwerkverbod. Tijdens de vorige jaarwisseling zou er ook al een grote vuurwerkshow georganiseerd worden, maar deze kon toen door de coronamaatregelen niet doorgaan. Voor de komende jaarwisseling is de gemeente nog op zoek naar een ‘geschikte partij’ die deze shows kan organiseren. Wel moet er in elk geval een grote vuurwerkshow komen op het Museumplein.

Volgens Halsema zal de stad de komende jaren wel moeten wennen aan de nieuwe situatie. Aangezien er geen landelijk vuurwerkverbod is, is het voor de Amsterdammers wel mogelijk om vuurwerk aan te schaffen. Halsema noemt het handhaven van het verbod dan ook een 'forse uitdaging'.

Vuurwerkvrije zones

Voorlopig komt er geen landelijk vuurwerkverbod. Wel zijn gemeenten vrij om zelf te bepalen of zij een vuurwerkverbod invoeren. Zo zijn de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen aan het overwegen om vuurwerkvrije zones in te voeren. Dit zouden plekken zijn waar vuurwerk niet gewenst is, bijvoorbeeld rond zorginstellingen of kinderboerderijen. Tot nu toe zien zij nog niets in een algeheel verbod.

Is een vuurwerkverbod een goed plan? Of is het juist zonde van de jaarlijkse traditie?