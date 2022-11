De Peiling: de bouw van seniorenwoningen moet de hoogste prioriteit krijgen

Maar waar begint de oplossing? De sleutel ligt wellicht bij de bouw van meer seniorenwoningen. Want als senioren verhuizen uit hun vaak veel te

"Zorg voor meer aanbod van (betaalbare) huurwoningen voor met name senioren om de doorstroming van koop naar huur te bevorderen", reageert iemand in het onderzoek. Anderen benadrukken juist dat jongeren en ouderen ook prima samen kunnen wonen. "Er moet simpelere regelgeving komen om het bij elkaar wonen van ouderen en jongeren mogelijk te maken."

Samenwoonvorm

Ook stadsocioloog Beate Volker en woningmarktexpert Peter Boelhouwer zijn enthousiast over deze samenwoonvorm. Volker: "Er zijn heel veel ouderen die in grote huizen wonen, waarom kan daar geen jongere bij?" Volgens Boelhouwer kunnen veel gemeenten een voorbeeld nemen aan de gemeente Bergen waar woningsplitsing actief wordt gestimuleerd. Daar heeft de gemeente de vergunning voor het splitsen van een woning gratis gemaakt in de hoop dat meer huiseigenaren hun ruimte gaan opdelen.

Aanpassingen

Toch zijn veel oplossingen volgens Boelhouwer slechts een doekje voor het bloeden. Het gebrek aan eenduidig beleid en de huidige problematieken, die ook Volker opnoemde, maakt de situatie volgens hem zeer ingewikkeld en uitzichtloos. "Een echte oplossing is niet te vinden. De situatie vraagt om drastische aanpassingen van het huidige beleid."